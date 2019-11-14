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Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen Ankara'daki bir firma ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

14.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:30Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı

Terör örgütü PYD-YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen 'daki firma ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İki müfettiş görevlendirildi. İdari soruşturma başlatıldı. Gerekli bulgularım güvenlik birimleriyle paylaşırız" ifadelerini kullandı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Ankara'nın İskitler semtindeki bir firmanın, PYD/YPG terör örgütüne tıbbi cihaz gönderdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "Cihazlarla ilgili Titck kurumumuz var. Titck kurumu bu iddialarla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Bize gelen herhangi bir durum yok. İdari bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bulgularımızı güvenlik birimlerimize veriyor olacağız. Daha fazla bilgi vermem, soruşturmanın selameti açısından doğru olmaz." diye konuştu.


fahrettin koca, Ankara, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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