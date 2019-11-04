Haberler » Güncel » Terör örgütü ypgpkk'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde smo yaraları sarıyor

Terör örgütü ypgpkk'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde smo yaraları sarıyor

Terör örgütü YPGPKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyorSuriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen bölgelerde sadece güvenliği sağlamıyor, aynı zamanda hayatın normale dönmesi için, sivillerin yaşam alanlarını düzenlemek için de...

04.11.2019 15:25
Terör örgütü YPGPKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyor
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen bölgelerde sadece güvenliği sağlamıyor, aynı zamanda hayatın normale dönmesi için, sivillerin yaşam alanlarını düzenlemek için de çalışmalar yürütüyor.
DHA'nın ulaştığı görüntülerde, SMO askerlerinin, Tel Abyad ve Resulayn'da sokak temizliğinden, halka yapılan yardımlara, insanların evlerine yeniden yerleşmesinden, terör örgütünün verdiği zararları gidermek için yapılan tadilata kadar birçok çalışmayı yürüttüğü görülüyor.
Halka yapılan yardımlar büyük memnuniyet yaratırken, şekerleme ve çikolataların hediye edildiği çocukların da psikolojileri düzeltilmeye çalışılıyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Hilal ÖZTÜRK
Terör örgütü ypgpkk'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde smo yaraları sarıyor

Suriye Milli Ordusu, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:10 Kalın: "(Türk ve Rus ortak devriyesi) İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta"
19:04 Kalın: "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz"
18:59 Öztrak: "Pansuman tedavisi yapılıyor"
18:53 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a cevap: KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir
18:51 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu
18:38 Son dakika: İbrahim Kalın'dan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama: Cumhurbaşkanımız şu an değerlendirmelerini sürdürüyor
18:10 Yeni parti kuracak Ahmet Davutoğlu'nun kurucular kurulu belli oldu! Listede ilginç isimler var
17:32 Ispanak zehirlenmeleri sonrası uzmanlardan vatandaşlara öneri: Küçük boy ıspanak alın
17:25 Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu
17:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
4.11.2019 19:13:16