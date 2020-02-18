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Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

18.02.2020 19:57 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:57Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısı güç geçtikçe artıyor. 20 yıl terör önce terör örgütüne katılan H.K., jandarmanın yaptığı ikna çalışması ve MİT'in de destek verdiği nefes kesen operasyonla Şanlıurfa İl Komutanlığına teslim oldu. Teslim olan H.K. ilk ifadesinde yıllar önce yurt dışından örgüte katıldığını belirterek, "Teslim olmak en doğrusuydu, kimse gençliğini örgüte vermesin" dedi.

Yine Van İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yapılan ikna çalışma sonucu, bir örgüt mensubu Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan Ç.O.'nun 2004 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısı 38'e yükseldi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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