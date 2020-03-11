Terör örgütünde ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor
Mardin'de jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışması sonucu terör örgütü PKK mensubu Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel güvenlik güçlerine teslim oldu.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Mardin'de jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışması sonucu terör örgütü PKK mensubu Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu Habur Sınır Kapısından teslim aldığı Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel isimli terör örgütü PKK mensubunun jandarmadaki islemlerinin devam ettiği öğrenildi. 2003 yılında Trabzon ilinde öğrenci iken terör örgütüne katılan Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel isimli teröristin jandarmanın yaklaşık 6 aylık ikna çalışması sonucu teslim olduğu bildirildi.
Öte yandan Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde isim ve sicil bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Zelal Botan kod adlı Melehat Yamaç isimli şahısın evine yapılan operasyonda jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - MARDİN
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu Habur Sınır Kapısından teslim aldığı Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel isimli terör örgütü PKK mensubunun jandarmadaki islemlerinin devam ettiği öğrenildi. 2003 yılında Trabzon ilinde öğrenci iken terör örgütüne katılan Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel isimli teröristin jandarmanın yaklaşık 6 aylık ikna çalışması sonucu teslim olduğu bildirildi.
Öte yandan Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde isim ve sicil bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Zelal Botan kod adlı Melehat Yamaç isimli şahısın evine yapılan operasyonda jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
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