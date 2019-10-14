Tel Abyad ve Rasulayn'ı kaybeden teröristler, Münbiç'te rejim bayrağını astı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek, bölgede huzur ve güveni sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde planlandığı şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında çok sayıda köy YPG/PKK'dan temizlenirken, iyice köşeye sıkışan terör örgütü Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi kirli oyunlara başvuruyor.

MÜNBİÇ SINIRINA REJİM BAYRAĞI ASTILAR

9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'ye büyük darbe vuruldu. Tel Abyad ve Rasulayn'ın terörden temizlenmesiyle paniğe kapılan YPG/PKK'lı teröristler, bu kez sınırda bayrak oyununa girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Menbiç'e de operasyon sinyali vermesi üzerine panikleyen teröristler, Suriye'nin Detath Bölgesi'ndeki Münbiç sınırındaki mevzilere rejime ait bayrak astı. Teröristlerin rejime ait bayrağını astıkları mevzide ağır silahlarla bekledikleri görüldü.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi basın mensuplarının Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, bir basın mensubunun, "Suriye ordusunun Münbiç ve Ayn El Arab'a döndüğü iddiası" ile ilgili sorusuna, "Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." cevabını vermişti.