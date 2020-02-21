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Terör örgütünden ikna yoluyla bir teslim daha

İçişleri Bakanlığı, bir terör örgütünden bir kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

21.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:47Terör örgütünden ikna yoluyla bir teslim daha
İçişleri Bakanlığı, bir terör örgütünden bir kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ailelerin de desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ikna çalışmaları sonucu 2006 yılında terör örgütüne katılan Haki kod adlı Adem Özdemir isimli terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 41'e yükselmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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