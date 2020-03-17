Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor
Ağrı Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer, güvenlik güçlerine teslim oldu.
17.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:56
Ağrı Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam etiğini bildirdi. Bakanlık son açıklamasında, "Bu kapsamda Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63'e yükselmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam etiğini bildirdi. Bakanlık son açıklamasında, "Bu kapsamda Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63'e yükselmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Haberler
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Haberler
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Haberler
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Haberler
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Haberler
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Haberler
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı