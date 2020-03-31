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Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor

Seher Aktan isimli terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

31.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:15
Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor
Seher Aktan isimli terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu kapsamda bugün, Seher Aktan isimli terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 2020'nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67'ye yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa
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