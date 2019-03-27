Terör Örgütünden Kaçan 4 Terörist Teslim Oldu

Terör örgütü PKK
'nın Irak
'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 4 terörist, Şırnak
'ın Silopi
ilçesindeki Habur Sınır Kapısı
'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 4 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma
ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi. - ŞIRNAK
PKK, Irak, Habur Sınır Kapısı, 3. Sayfa
Kaynak: İHA