27 Mart 2019, 17:17
»»

Terör Örgütünden Kaçan 4 Terörist Teslim Oldu

Terör Örgütünden Kaçan 4 Terörist Teslim Oldu

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 4 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi. - ŞIRNAK PKK, Irak, Habur Sınır Kapısı, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR