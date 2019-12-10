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Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist sınır kapısında teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan bir terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

10.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:02Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist sınır kapısında teslim oldu
Terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan bir terörist 'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2013 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan E.B'nin ikna çalışmaları sonucu dün Habur Sınır Kapısında teslim olmasının sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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