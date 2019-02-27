Terör Örgütüne Adam Devşiren Yer" Aile Destek ve Eğitim Merkezi Oldu - Muş

Kaynak: AA

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Bulanık ilçesinde DBP'li belediye döneminde terör örgütünün amacı doğrultusunda kullanıldığı gerekçesiyle kapatılan "Eğitim Destek Evi"nin yerine kurulan Aile Destek ve Eğitim Merkezinde (ADEM), kadınlar meslek sahibi olma fırsatı yakalıyor.İlçede daha önce terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda hizmet verdiği gerekçesiyle kapatılan "Eğitim Destek Evi", kaymakamlığın girişimleri sonucu amacına uygun etkinliklerin yapıldığı bir merkeze dönüştürüldü.İçişleri Bakanlığınca belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından kaymakamlığın kiraladığı merkez, ilçedeki kadınların ikinci yuvası haline geldi. İki yıldan bu yana açılan 34 meslek edindirme kursuyla sosyal yaşama katılma imkanı bulan yüzlerce kadın, burada yaptıkları ürünleri satarak da ekonomik gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine, 2016 yılındaki görevlendirmenin ardından yaptıkları incelemede "Eğitim Destek Evi"nin farklı amaçlarla kullanıldığını tespit ettiklerini söyledi.Söz konusu yerde yasaklı kitaplardan oluşan kütüphanenin bulunduğunu, terör örgütü paçavralarıyla donatıldığını anlatan Uzan, şöyle konuştu:"Maalesef marksist-leninist ideolojiyle gençlerin beyninin yıkanıp örgüte adam kazandırdıkları bir yer olduğunu tespit ettik. Hemen yasaklı kitaplar ve daha önce eğitim hizmeti veren belediyenin görevlendirdiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Burası kapatıldı. Kaymakamlık olarak belediyeden kiraladık ve ADEM'e dönüştürdük. Geçmişe baktığımızda terör örgütüne adam devşiren bir yerden Aile Destek ve Eğitim Merkezine geçiş oldu. Bu merkez artık teröre değil halka hizmet ediyor. Burada hanım kardeşlerimiz meslek öğreniyor."Uzan, ADEM'in kadınların sosyalleştiği bir alan haline geldiğini belirterek, "Malum zihniyet, 'Eğitim Destek Evleri, Kadın Sığınma Evleri kapatılıyor' gibi kara propagandalarla bizleri yıpratmaya çalışıyorlardı. Oysa ki biz beldelerimizde ve ilçe merkezinde şu anda kadın yaşam, aile destek merkezlerini açtık. Örgüte adam devşiren bir yerin kapanmasından dolayı bir hezeyan var." dedi."Artık gençlerimiz dağa gitmiyor"Daha önce Bulanık'ta örgüte katılımın yüksek olduğunu, her yıl 150-200 gencin kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Uzan, son dönemde bu istatistiğin tam tersine döndüğünü vurguladı.Gençlerin artık kandırılarak dağa götürülemediğini vurgulayan Uzan, şunları kaydetti:"2016'da sadece bir kişi örgüte katıldı, 2017 yılında örgüte katılım hiç yok. 2018'de bir kişi katıldı, 2019 yılında hiç yok. Bu da toplumun devlete olan bakış açısının olumlu gelişmesi ve vatandaşların bilinçlenmesi açısından çok önemli bir faktör. Gençlerimiz artık dağa katılmak yerine devletine ve milletine faydalı iyi bir insan olarak kendini yetiştirmeye çalışmakta. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz."Aile Destek ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Züleyha Yılmaz da merkezde kursların yanı sıra kadınlara yönelik seminerlerin de düzenlendiğini anlattı.Amaçlarının kadınların iş hayatına katılmasını sağlamak olduğuna değinen Yılmaz, "Daha öncesinde ilçemizde böyle imkanlar yoktu. Kadınlarımız dışarı çıkamıyordu. Bazı kadınlar burada aldıkları eğitimler sayesinde kendi işlerini kurdu. Kadınlar ürettiklerini satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.