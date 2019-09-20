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Terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) koordinesinde, 16 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

20.09.2019 15:24Terör örgütüne ağır darbe
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) koordinesinde, 16 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, 16 Eylül'de, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği ve 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı.
Yapılan çalışma neticesinde, hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Eylül, Irak, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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