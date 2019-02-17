17 Şubat 2019, 16:20
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Terör Örgütüne Ağır Darbe! 735 Şüpheli Gözaltında

PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 735 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümünde protesto hazırlığında olan ve 31 mart yerel seçimlerinde kitlesel eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 156 operasyon kapsamında 685 kişi gözaltına alınırken, protesto düzenleyen 50 kişi yakalandı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (6'sı kurusıkı),3 bin 441 adet muhtelif mühimmat/fişek, 1 adet el bombası 20 kg TNT, 225 kg amonyum nitrat, 16 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirildi.

448 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı. 448 şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

PKK