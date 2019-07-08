08.07.2019 10:36
Haberler» Güncel» Haber

Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
KUZEY IRAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak'ın kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA) Terör örgütüne darbe üstüne darbe
Kaynak: İHA
Çukurca, Hakkari, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:21   Mısır'dan yatırım yapan yabancılara vatandaşlık
11:21   "Leyleklere Yeni Yuva" projesiyle her yıl 13 bin leylek ağırlanıyor
11:21   Güver Uçurumu'nda 3 kilometrelik alan temizlendi
11:21   OMÜ'den "19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Bağımsızlık Mücadelemiz" etkinliği
11:21   FSM'YE 12. gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı
11:20   Tarihi mezar taşlarını çini ile yaşatıyor - İZMİR
11:20   Karşıyaka'da yangına karşı önlem