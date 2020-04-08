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Terör örgütüne tepkiler çığ gibi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Güleç Mahallesi kırsalında orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

08.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:41
Terör örgütüne tepkiler çığ gibi
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesi Güleç Mahallesi kırsalında orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, terör örgütü PKK'nın bir kez daha hain yüzünü gösterdiğini söyledi. Gündüz, terör örgütünün bölge halkına işkence, eziyet ve zulüm yaptığını kaydetti.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, teröristler tarafından haince yapılan saldırıyı kınadı. Gündüz, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ailelerin geçimi için ekmek parası, çocukların nafakası için işe giden gariban yiğit insanlara karşı PKK hain terör örgütü bir kez daha o çirkin yüzünü göstermiş ki bölge halkına işkence, eziyet ve zulüm yapmaktadır. Kulp ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuş, helalinden çalışıp ailelerine, vatana, millete hizmet etme peşinde iken hain PKK terör örgütü bölge halkına bir kez daha acı ızdırap telafisi mümkün olmayan bir hainlik yapmıştır. Bizler millet olarak şehit aileleri ve gazi aileleri olarak PKK'yı ve siyasi uzantısı HDP'yi kınıyoruz" dedi.
"BUNLAR KÜRT HALKINI KORUMUYOR, KÜRTLERE EZİYET EDİYOR"
PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin Kürt halkını korumadığını ve Kürtlere eziyet ettiğini söyleyen Gündüz, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bu hainlerin cezasını er geç verecek ve dağdaki PKK örgüt elemanları ve onlara yardım yataklık edenlere en ağır şekilde gereken cevabı ve cezayı verecektir. Kürt halkının hakkını koruyacaklarını iddia eden hain terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları bölge halkına zulüm, işkence, eziyetten, gözyaşından ve acıdan başka hiçbir şey vermemiştir. Hain örgüt masum halktan ne istiyorsunuz? Kanla gözyaşı ile neyi, nasıl çözeceksiniz? Doğu ve Güneydoğuda kırk yıldır bu aziz millete korku, acı ve nefretten başka ne verdiniz? Sizleri siyasi uzantılarınızda kurtarmayacaktır. Hepiniz dağlarda tek tek yok edileceksiniz. Biz şehit ve gazi aileleri yöre halkımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizi anıyor, Ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Biz şehit ve gazi aileleri olarak her zaman devletimiz, hükümetimiz, milletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun her daim yanındayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel
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