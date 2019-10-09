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Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları tarihteki katliamlara ilişkin fotoğrafları kullanarak manipülasyona başladı

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı için düğmeye basılmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar, tarihteki katliam fotoğraflarını kullanarak sosyal medyada manipülasyona başladı.

09.10.2019 20:39

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge için hazırlıkların tamamlanmasından sonra, Erdoğan'ın talimatıyla operasyon başlatılmıştı. Tarihteki katliamlardan fotoğrafları kullanan sosyal medya hesapları, söz konusu karelerin Türkiye'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gerçekleştiğini iddia etti.

Sosyal medyada, "Türkiye'nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" şeklinde yer alan paylaşıma, 90'lı yıllardaki Hocalı Katliamı'na ait bir fotoğraf eklendi.

Terör örgütü yanlılarının sosyal medya üzerinden belirli etiketler oluşturarak destekçi toplamaya çalıştığı da görüldü.

Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları tarihteki katliamlara ilişkin fotoğrafları kullanarak manipülasyona başladı

Suriye, Güncel

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