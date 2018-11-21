Terör Örgütünün, Banyolu, Tuvaletli 6 Odalı Sığınağı Tespit Edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında komando birlikleri ve güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütüne ait, 3 sığınak tespit edildi. Sığınakların tamamında banyo ve tuvalet bulunurken, biri 6 odalı ve 200 metrekare, diğeri 3 oda ve mutfak olmak üzere 132 metrekare, üçüncüsü ise 3 odalı ve 60 metrekare olduğu belirlendi.

Kulp ilçesi kırsalında dün saat 06.30'da başlayan ve aynı gün saat 18.00'da sona eren operasyonun sonuçlarına ilişkin Diyarbakır Valiliğince yazılı açıklama yapıldı.

"3 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ"

Açıklama şu bilgiler verildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisinde, 20 Kasım 2018 Salı günü saat 06.30'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz-11 özel birlik operasyonu, aynı gün saat 18.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Kış üslenmesi maksadıyla bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet birbiri ile bağlantılı 6 oda, 1 banyo ve 1 tuvaleti bulunan 200 m2 büyüklüğünde sığınak, 1 adet 3 oda ve 1 mutfağı bulunan 132 m2 büyüklüğünde sığınak ile 1 adet 3 odası bulunan 60 m2 büyüklüğünde sığınak olmak üzere toplam 3 sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir."

SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLENLER AÇIKLANDI

"48 adet 4'lü blok halinde duracell büyük pil, 250 adet kalem pil, 11 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 300 kg sıvı yağ, 750 kg bulgur, 750 kg un, 500 kg pirinç, 750 kg makarna, 250 kg salça, 200 kg kırmızı mercimek, 400 kg toz şeker, 75 kg peynir, 50 kg bal, 50 kg tuz, 100 adet hazır çorba, 35 adet paketli kuru maya, 50 adet muhtelif konsevre, 10 adet kavonoz baharat, 10 adet uyku tulumu, 50 adet battaniye, 30 adet kar elbisesi, 30 adet eldiven, 10 adet panço, 5 adet mont, 30 çift mekap ayakkabı, 4 adet jelikan bidon, 300 metre halat, 1 adet büyük boy testere, 1 adet büyük boy el feneri, 1 adet küçükboy el feneri, 1 adet akü takviye kablosu, 100 m elektrik kablosu, 1 adet 3x4 metre ebatlarında hasır, 50 metre su hortumu, 2 adet 2x2 metre ebatlarında branda, 1 adet 2 metre uzunluğunda tahta merdiven, 500 adet çivi 300 metre inşaat teli, 5 adet kazma, 5 adet kürek, 5 adet testere, 50 adet boş çuval, 4 adet soba borusu, 1 adet elektrikli ocak, 1 adet tüplü ekmek sacı, 3 adet düdüklü tencere, 50 adet su bardağı, 100 adet tabak, 5 adet tencere, 5 adet tepsi, 10 adet çaydanlık, 25 adet kadın pedi, 5 adet termos, 2 adet oklava, 1 adet merdane, 15 adet kaşık, 5 adet kepçe, 3 adet kevgir, 5 adet kilim, 10 adet diş macunu, 6 adet diş fırçası, 15 adet şampuan, 3 adet leğen, 30 kg kalıp sabun, 30 adet kalem, 5 litre silah bakım yağı, 16 adet serum seti, 20 adet not defteri, çok sayıda muhtelif ilaç ve örgütsel doküman geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."