Terör Örgütünün Bombacıları Yakalandı

Kaynak: İHA

İstanbul Üsküdar'da bir holdingin bahçe duvarına zaman ayarlı bomba koyan 2 kişi, Terörle Mücadele Şube ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.Üsküdar'da 12 Aralık'da bir holdingin bahçe duvarına bırakılan zaman ayarlı el bombası, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmişti. Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, eylemi gerçekleştiren B.M. isimli kadın şahıs ile bir erkek olduğunu belirledi. Zanlıların yakalanması için harekete geçen ekipler dün Ataşehir'de operasyon düzenledi. Operasyonda B.M. ve yanındaki erkek şahıs, evlerinin önünde yakalandı. Zanlıların eşyalarında yapılan aramada el bombası ve bomba yapımında kullanılan elektrik bandı, elektronik devre ölçüm cihazı ele geçirildi. Zanlıların evlerinde de arama yapan polisler, özel güvenlik üniforması, peruk, bomba yapımında kullanılan lehim makinesi, elektronik açma-kapama aparatları, tornavida takımı, kablolar ele geçirdi.BOMBACILARIN SUÇ DOSYASI KABARIK Yakalanan şahıslarla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, suç dosyalarının bir hayli kabarık olduğunu tespit edildi. İki şahsın 26.07.2015 günü İzmir ili Karşıyaka ilçesi AK Parti ilçe teşkilat binasına bombalı saldırı, 11.08.2015 günü İzmir ili Bornova ilçesi Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırı, 12.08.2015 günü İzmir ili Bornova ilçesi MHP ilçe teşkilat binasına bombalı saldırı, 29.10.2015 günü İzmir ili Buca ilçesinde görevli devriye ekiplerine silahlı saldırı, 03.03.2016 günü İzmir ili Çiğli ilçesinde bulunan TOMA fabrikasına silahlı/el bombalı saldırı, 03.04.2017 günü Mersin ili Mezitli ilçesinde polis servisi güzergahına bombalı saldırı, 31.08.2017 günü İzmir ilinde Cezaevi servis aracına bombalı saldırı, 03.02.2018 günü Bursa ilinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait otonun geçiş güzergahına bombalı saldırı, 26.02.2018 günü Denizli ili Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışık direğine kelepçeli bomba paketi yerleştirilmesi eylemlerinin faili oldukları belirlendi. Yakalanan B.M. isimli şahsın, 2010 yılında terör örgütü MLKP'nin silahlı kanadına dahil olduğu, 2011 yılında PKK'nın Kuzey Irak Gare kampında silahlı eğitim aldığı, aldığı eğitimlerde bomba yapımı, tuzaklama, sabotaj konularında uzmanlaştığı ve örgütün bilinen en tecrübeli eylemcisi olduğu, aldığı eğitimler sonrasında YPG terör örgütü çatısı altında MLKP terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü öğrenildi.(İHA)