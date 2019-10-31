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Terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik uyuşturucu operasyonu

Batman'da, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, bir otomobilde 135 kilogram esrar ele geçirildi.

31.10.2019 11:42Terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik uyuşturucu operasyonu
Batman'da, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, bir otomobilde 135 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Batman'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı.
İhbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent çıkışında durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagajda çuvallar içerisinde 135 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

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