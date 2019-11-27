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Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 11 şüpheli yakalandı

Van'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

27.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:19
'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 20 kişinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda belirlenen adreslerde 11 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 11 şüpheli yakalandı

Van, PKK, Güncel

Kaynak: AA


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