Terör örgütünün 'kimyasal silah' oyununu Türkiye bozdu

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan ve ABD'nin girişimiyle tanınan 120 saat süreyle geri çekilmesi beklenen terör örgütü PKK/YPG'nin kimyasal saldırı oyununu devreye sokmak için çalışma yürüttüğü saptandı. Örgütün kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye'yi suçlamayı hedeflediği belirlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise alçak iftiralarla ilgili olarak "Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, beraberinde Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusundaki yerleşim alanlarını işgal eden ve tüm çağrılara karşın silah bırakmayan terör örgütü PKK/YPG'nin tehdidini sonlandırmak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Karadan ve havadan yapılan harekat kapsamında Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy, teröristlerden arındırıldı.

Bu sırada terör örgütünün baskısı ve çağrılarının ardından ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucu başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'na 5 gün ara verildi. Türkiye ise teröristlerin Güvenli Bölge'den çekilmelerine yönelik imkanları sağladı.

TERÖRİSTLERİN KİMYASAL SİLAH OYUNUNU TÜRKİYE BOZDU

Meskun mahal operasyonları devam ederken, Türkiye'nin bölgede kimyasal silah kullanacağı algısı ile uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışan terör örgütünün iftirası, üst düzey yetkililer tarafından yalanlandı. İstihbarat birimlerinin aynı süreçte terör örgütünün kendisinin kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye'yi suçlayacağı saptanarak, kamuoyu aydınlatıldı.

IRAK'TAN 6 KAMYON KİMYASAL SİLAH GELDİ

Tel Abyad ve Resulayn'dan çekilmeyi sürdüren terör örgütünün bir yandan ise kimyasal silah kullanımı konusundaki hain planını yeniden devreye soktuğu belirlendi.

Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen kimyasal saldırı oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD'li askeri yetkilileri uyardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri de kimyasal silah yüklü kamyonların Kamışlı'dan terörden arındırılan Resulayn bölgesine getirilmesinin önlenmesine yönelik izleyebileceği güzergahta gerekli tedbirleri aldı.

TÜRK ORDUSU TEYAKKUZDA

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK/YPG'nin 120 saatlik süreçte çekilmesini tamamlaması beklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı alarm durumunda olan TSK birlikleri sınır hattında zırhlı araçlarla eli tetikte görev yapıyor.

Harekat kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn'da ise TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu kapsamında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

AKAR: ENVANTERİMİZDE BİR GRAM KİMYASAL SİLAH YOK

Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamayla konuya noktayı koydu. Akar, TSK'ya yönelik atılan kimyasal silah iftiralarına sert tepki göstererek, "TSK'da bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" dedi.