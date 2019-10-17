Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda 118 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellenmeye yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

KIŞ ÜSLENMESİNE FIRSAT VERİLMEDİ

Buna göre, duyarlı vatandaşların da desteğiyle yapılan İçişleri Bakanlığı koordinesindeki Terörle Mücadele Harekatı'yla örgütün kış üslenmesine fırsat verilmedi. Operasyonlarda, teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara, sığınak ve barınak imha edildi.

118 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'ya yönelik artarak devam eden operasyonlar kapsamında, bugüne kadar 118 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Övüncük bölgesi başta olmak üzere Siirt-Herekol, Bingöl-Ortaçanak, Diyarbakır-Görese, Tunceli-Kutu Deresi, Bitlis-Sehi, Hatay-Amanoslar, Muş-Şenyayla, Şırnak-Bestler Dereler ve Faraşin bölgelerindeki operasyonlarda, 130 uzun namlulu silah, 180 el bombası, 17 bin 871 mühimmat, 27 ton 534 kilo patlayıcı madde, 10 roketatar, 232 roketatar mühimmatı ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.