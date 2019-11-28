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Terör örgütünün saldırısına maruz kalan Suriyeli köylüler Türk askerine minnettar

Suriye'nin Tel Halef köyünde 26 Kasım'da terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında öldürülenlerin yakınları, bombalı araçla yapılan saldırının izlerini silen Türk askerine teşekkür etti.

28.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:30Terör örgütünün saldırısına maruz kalan Suriyeli köylüler Türk askerine minnettar
Suriye'nin Tel Halef köyünde 26 Kasım'da terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında öldürülenlerin yakınları, bombalı araçla yapılan saldırının izlerini silen Türk askerine teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "Terör örgütü PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için" başlıklı görüntülü paylaşımda bulunuldu.
"Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araç saldırılarıyla yıktığı hayatları 26 Kasım'da Rasulayn'ın Tel Halef köyünde çocuklarını, kardeşlerini kaybeden Suriyeli kardeşlerimizden dinleyin." mesajının yer aldığı paylaşımda Suriyeli genç, şunları anlattı:
"Bakın PKK bize ne yaptı? Araç getirip insanların ortasında patlattılar. Bunlar kafir, Müslüman değiller. Allah Türk askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler. Küçük çocuklar ve kadınlar öldü. Bu insanların suçu ne? İnsanlar size ne yaptı? Allah belanızı versin, sizi bildiği gibi yapsın. İnşallah sizden kurtuluruz. Bu evden 10 kişi öldü. Allah Türk askerinden ve (Recep Tayyip) Erdoğan'dan razı olsun. Burayı gelip temizlediler."
Terör örgütünün saldırısına maruz kalan başka bir köylü ise "Benim küçük oğlum, kardeşim, beş kişi, ağabeyimin iki oğlu öldü. Biz çalışıyorduk, oğullarım gitti. (Evini göstererek) Orası benim evim. Şu an evimde kimse yok. Benim oğullarımın hepsi küçük. Küçük çocuklarımıza ekmek getirmek için çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.
Yakınlarını saldırıda kaybeden Suriyeli iki kadın da evlatlarının öldürüldüğünü, dükkanlarının ve araçlarının kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.
Terör örgütü YPG/PKK'nın 26 Kasım'da Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki Tel Halef köyünde bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 sivil ölmüş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

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