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Terör örgütünün şehit ettiği memurun Manisa'daki ailesine haberi ulaştı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği sivilleri hedef alan saldırılar sonucu Şanlıurfa'da şehit olan maliye memuru Cihan Güneş'in Manisa'daki babaevinde yas var.

10.10.2019 19:58Terör örgütünün şehit ettiği memurun Manisa'daki ailesine haberi ulaştı
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği sivilleri hedef alan saldırılar sonucu Şanlıurfa'da şehit olan maliye memuru Cihan Güneş'in Manisa'daki babaevinde yas var.
Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru olarak görev yapan 31 yaşındaki Güneş'in şehadet haberi, Salihli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara tarafından verildi.
Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirmişti.

Suriye, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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