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Terör örgütünün Suriye'deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PYD'nin Suriye'deki siyasi uzantılarından Suriye'nin Geleceği Partisi'nin Genel Sekreteri Hevin Halef, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Hevin Halef, terör örgütü PYD'nin Suriye'deki yapılanmasının 2. ismi olarak görülüyordu.

12.10.2019 18:45

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, terör örgütü PYD üst düzey bir darbe aldı. Yeni Şafak'ın yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; örgütün Suriye'deki siyasi kanadı olan, Suriye'nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevin Halef, düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

HAVADAN MÜDAHALE İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Rakka'dan Kamışlı'ya ilerlediği sırada, önceden yapılan istihbarat çalışması sonucu havadan yapılan müdahale sonucu vuruldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 2 NUMARASI

Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen Hevin'in cenazesi, terör örgütü PYD'nin işgali altındaki Kamışlı'ya götürüldü. Hevin Halef, terör örgütü PYD'nin Suriye'deki yapılanmasının 2. ismi olarak görülüyordu.

Terör örgütünün Suriye'deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi

Yeni Şafak, Suriye, Güncel

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