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Terör propagandası operasyonunda 22 kişi adliyede

KOCAELİ'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi, adliyeye sevk edildi.

03.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:34Terör propagandası operasyonunda 22 kişi adliyede

KOCAELİ'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında avukatlar Y.G., Z.E., HDP İl Eş Başkanı L.A., HDP'nin parti meclisi üyeleri M.Y., E.G., il yöneticileri, Darıca, Gebze, Çayırova ilçe başkan ve yöneticilerinden oluşan 10'u kadın, 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda HDP'nin il ve ilçe binalarında aramalar yapılırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında 5 bin sayfadan oluşan 15 soruşturma klasörü dikkat çekti.



Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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