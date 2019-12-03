Haberler » Güncel » Terör propagandası operasyonunda 22 kişi adliyede - Haber

Terör propagandası operasyonunda 22 kişi adliyede

KOCAELİ'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi, adliyeye sevk edildi.

03.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:42Terör propagandası operasyonunda 22 kişi adliyede

KOCAELİ'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında avukatlar Y.G., Z.E., HDP İl Eş Başkanı L.A., HDP'nin parti meclisi üyeleri M.Y., E.G., il yöneticileri, Darıca, Gebze, Çayırova ilçe başkan ve yöneticilerinden oluşan 10'u kadın, 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda HDP'nin il ve ilçe binalarında aramalar yapılırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında 5 bin sayfadan oluşan 15 soruşturma klasörü dikkat çekti.



Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Mehter Marşı ile karşılandı - Haber
15:52 ÖZEL HAREKATIN NEFES KESEN TATBİKATI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - 1 - Haber
15:49 Başkan Yılmaz özel çocukları ağırladı - Haber
15:48 Didim'de Aralık ayında deniz keyfi - Haber
15:48 Putin'den istihbaratçılara İHA'ları düşürme yetkisi - Haber
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:54:29