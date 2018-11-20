Terör Propagandası' Suçuyla Yargılanan PKK'lı Mahkum, Beraat Etti

20 Kasım 2018 Salı 19:00



20 Kasım 2018 Salı 19:00

TERÖR örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 8 yıldır Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hacire Tanırğan, BİMER'e dilekçe göndererek, Afrin harekatı ile ilgili yazdıkları nedeniyle, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde bölücü terör örgütüne üye olması nedeniyle 8 yıldır tutuklu bulunan Hacire Tanırğan, BİMER'e 'TC Başbakanına' başlıklı bir dilekçe gönderdi.Tanırğan'ın BİMER'e yazdığı dilekçedeki ifadeler nedeniyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlaması ile hazırlanan iddianame Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın 2. celsesi bugün Kocaeli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Hacire Tanırğan savunmasında, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Dilekçeyi ben yazdım, dilekçedeki hususlar benim kendi düşüncelerimdir. Ben Kürdüm, hükümetin o dönem için Afrin politikasını beğenmiyordum, doğru bulmuyordum. Bunu özgür düşünce özgürlüğü kapsamında dönemin başbakanına yazdım. Yazı içeriğinde sadece siyasi ve şahsi düşüncelerim mevcuttur, hiçbir hakaret yoktur, slogan vari cümleler yoktur. Sadece fikrimi ifade ettim. Hakkımda propaganda suçundan dava açılmasını şaşkınlıkla karşılıyorum, Akıl ve mantıkla bağdaştıramıyorum. Ben mektubumda PKK/KCK'lı kadın tutsak olduğumu belirttim. Çünkü ben 8 yıldır PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevindeyim. Başka bir davadan tutuklanmış olsaydım kendimi o örgüt veya dava ile nitelendirirdim. Beratimi talep ediyorum" dedi.Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Hacire Tanırğan'ın beyanlarıyla ilgili olarak, PKK/KCK terör örgütünün eylemlerini açıkça desteklediğini, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırılarını meşru göstermeye çalıştığını, terör örgütünün propagandasını yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti duruşma sonunda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kamu davası açılan sanık hakkında suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. - Kocaeli