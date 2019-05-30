Terör propagandası yapan muhtar tutuklandı

Terör propagandası yapan Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyü muhtarı Derviş Altun tutuklandı.
Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyü muhtarı Derviş Altun'un yürütülen soruşturma çerçevesinde evinde arama yapıldı. Derviş Altun'un el konulan bilgisayarında inceleme yapılırken, sosyal medya hesabında terör propagandası yaptığı belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Derviş Altun, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Kayseri
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Kaynak: İHA