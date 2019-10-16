Haberler » Güncel » Terör propagandası yapan zanlılar: 'Pişman olacak bir şey yapmadık

Terör propagandası yapan zanlılar: "Pişman olacak bir şey yapmadık

Bursa'da, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı.

16.10.2019 10:30Terör propagandası yapan zanlılar:
Bursa'da, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, basın mensuplarının 'pişman mısınız' sorusuna "Pişman olacak bir şey yapmadık" dedi.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fırat Nehri'nin doğusunda yuvalanmaya çalışan terör örgütlerini temizlemek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri PKK, PYD ve YPG lehine propaganda yapan, Cumhurbaşkanına hakaret eden 10 kişi tespit etti. Şahısların Bursa Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçelerinde oturduklarını belirleyen ekipler, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, gazetecilerin 'pişman mısınız' sorusuna, "Pişman olacak bir şey yapmadık" dedi.
(Serkan Akkuş/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Fırat Nehri, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:13 Rektör Çufalı, Çanakcılar Şirketler Grubu ve Gökçebey Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti
12:13 Sultangazi'de okullara 93 ton temizlik malzemesi desteği
12:18 HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADINA PARA CEZASI (1)
12:11 Palandöken: "Yeni düzenleme ile esnafın POS yükü azalacak"
12:12 Düzce'de STK'lardan Barış Pınarı harekatına tam destek
12:17 CEYLANPINAR'IN KARŞISINDAKİ RESULAYN'DA TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR (YENİDEN)
12:17 BACAĞINI KESECEKLERDİ, BULGAR TOP MODEL TÜRKİYE'DE YÜRÜDÜ
16.10.2019 12:19:05