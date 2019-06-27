27.06.2019 16:26
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Terör propagandasına 1 yıl hapis

Terör propagandasına 1 yıl hapis

Kırşehir'de sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Y.A., 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir 'de sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Y.A., 1 yıl  hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Y.A., ve avukatı katıldı. Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşıdığını bilemediğini ve pişman olduğunu belirtip beraatını talep etti.

Dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti de sanık Y.A.,'ya terör propagandası suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Kırşehir , 3. Sayfa

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