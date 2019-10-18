Terör propagandasına tutuklama

Adana
'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, harekatın ardından terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına aldığı 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşımları tespit edilen 16 kişiye yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle dün düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alınmıştı.