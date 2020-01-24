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Terör propogandası yapmakla suçlanan 'Barış Akademisyeni' Tuna Altınel, 9 ay sonra beraat etti

Fransa'da bir konferanstaki konuşması sebebiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla Türkiye'de yargılanan Lyon Claude Bernard Üniversitesi (Lyon 1) Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Tuna Altınel, davanın üçüncü duruşmasında beraat etti

24.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:56Terör propogandası yapmakla suçlanan 'Barış Akademisyeni' Tuna Altınel, 9 ay sonra beraat etti
'da bir konferanstaki konuşması sebebiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 'de yargılanan Lyon Claude Bernard Üniversitesi (Lyon 1) Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Tuna Altınel, davanın üçüncü duruşmasında beraat etti.

Barış bildirisine imza atan kişilerden biri olan Altınel, 11 Mayıs'ta pasaportundaki tahdidi kaldırmak için gittiği Balıkesir'de gözaltına alınmış 81 gün cezaevinde kaldıktan sonra 30 Temmuz'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
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Kaynak: Euronews.com

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24.01.2020 20:24:26