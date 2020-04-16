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Terör saldırıları nedeni ile bitirilememişti, 2 yıl önce tamamlanan yol vatandaşları rahatlattı

Şırnak Cudi Dağında yapımına 23 yıl önce başlanan Şırnak-Cizre karayolu 2 yıl önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

16.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:17
Terör saldırıları nedeni ile bitirilememişti, 2 yıl önce tamamlanan yol vatandaşları rahatlattı
Şırnak Cudi Dağında yapımına 23 yıl önce başlanan Şırnak- Cizre karayolu 2 yıl önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. İki yıldır Cudi Dağının eşsiz manzarası eşliğinde seyahat eden vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Cudi Dağında 23 yıl önce yapımına başlanan ve 2 yıl önce tamamlanan vatandaşların sıklıkla kullandığı duble yol, Şırnak ile Cizre arasındaki bir saatlik mesafeyi 20 dakikaya düşürdü. Şırnak-Cizre arasında ihalesi 1997'de yapılan ancak terör saldırıları nedeniyle bir türlü tamamlanamayan karayolu 2018'in temmuz ayında faaliyete sunulan duble yol, Şırnak-Cizre arasındaki bir saatlik mesafeyi 20 dakikaya düşürdü. Cudi Dağ'ında 700 ve 800 metre uzunluğunda iki tünel ve 365 metre uzunluğunda bir viyadük yapılan yol ile Şırnaklılar 21 yıllık hayallerine kavuştu.

Tünellere şehitlerin ismi verildi

Yolda yapılan tünellere de teröristlerin saldırıları sonucu şehit düşen jandarma yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page'nin isimleri verildi. Şehitlerin isimleri, Cudi Dağı altından geçen tünellerin girişine yazıldı.

Şırnaklı vatandaşlardan Memduh Deniz, yol ile ilgili memnuniyetlerini ifade ederek, "Şırnak-Cizre karayolunun bitmesiyle beraber eski yoldan bir saate varıyorduk Cizre'ye. Bu yolla beraber bu mesafe 20 dakikaya düştü. Bölgenin turizmi ve Şırnak'ın ekonomisi için ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanın daha az mesafeye düşmesi büyük önem taşıdı. Bu yolun bitirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz. Yeni yoldan çok memnunuz. Eski yoldan ciddi trafik kazaları oluşuyordu. Yolun dar ve virajlı olması kazalara sebebiyet veriyordu. Yeni yolun iki yıldır hizmete açılmasıyla beraber bu kazalarda ciddi bir düşüş oldu. Hem mesafe kısaldı. Yollar illerin medeniyetidir. Yolda bazı eksiklikler var. Onlarında en kısa zamanda bitirilmesi ben büyük talebimizdir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, Cizre, Cudi, Güncel
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