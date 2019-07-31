Haberler» Güncel» Haber

Terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyaret

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, çeşitli tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden İlhami Çelik ile Farıs Demircan'ın ailelerini ziyaret etti.

31.07.2019 13:41 Terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyaret
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, çeşitli tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden İlhami Çelik ile Farıs Demircan'ın ailelerini ziyaret etti.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Günyazı köyü Yeşilöz mezrasına giden Kaya, Çelik'in ailesini ziyaret ederek, baş sağlığı diledi.
Aile fertleriyle sohbet eden Kaya, daha sonra Demircan'ın ailesi ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.
Kaya'ya ziyaretinde, Müdür Yardımcısı Hamdi Taşma, Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin ve ASDEP personeli eşlik etti.

Salih Kaya, Hakkari, Yeşilöz, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:32   Kuzey Ege'de 9 günlük bayram tatili beklentisi
14:32   Fatih'te suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı
14:32   OSMANİYE Getirisi en yüksek alternatif ürün, bamya
14:32   İZMİR CHP'li Salıcı Akrabaların işe alındığı iddialarının tümü araştırılıyor-1
14:32   NİĞDE İşten çıkarılan 6 işçi belediye önünde eylem yaptı
14:30   Osmangazi'de yabancı tabelalara sıkı takip
14:30   Yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedaviye alındı