Terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyaret

Hakkari
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, çeşitli tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden İlhami Çelik ile Farıs Demircan'ın ailelerini ziyaret etti.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Günyazı köyü Yeşilöz
mezrasına giden Kaya, Çelik'in ailesini ziyaret ederek, baş sağlığı diledi.
Aile fertleriyle sohbet eden Kaya, daha sonra Demircan'ın ailesi ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.
Kaya'ya ziyaretinde, Müdür Yardımcısı Hamdi Taşma, Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin ve ASDEP personeli eşlik etti.