Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Diyarbakır'a getirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca odun toplamaya giden köylülere yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 5 sivilin cansız bedenleri, otopsi için Diyarbakır'a getirildi.

08.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:10
Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Diyarbakır'a getirildi
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca odun toplamaya giden köylülere yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 5 sivilin cansız bedenleri, otopsi için Diyarbakır'a getirildi.

Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu 5 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sivil şehitler Hacı Akdeniz, Alaattin Yıldız, Ahmet Erboğa, Burhan Tanrıkulu ve Sedat Hazar'ın cansız bedenleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Selahattin Eyyubi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, düzenlenecek törenin ardından memleketlerinde toprağa verilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Diyarbakır'a getirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Evden çıkmayan vatandaşlara psikolog desteği - Haber 15:56: Başkan Sertaslan: "Kurallara uymayanın, tezgâhını kapatırız" - Haber 15:56: Vali Dağlı: Evde kal, evde hayat var - Haber 15:56: Muğla'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulaması - Haber 15:56: Üniversite bölgesinde hayvanlara mama dağıtıldı - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber