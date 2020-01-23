Terör saldırısında ölen Yiğit Ali Çavuş'un adı okulda yaşatılacak

21 Nisan 2019'da, Sri Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Adıyamanlı Yiğit Ali Çavuş adını yaşatmak için 24 derslik okul yapılacak.



Terör saldırısında hayatını kaybeden Adıyamanlı Yiğit Ali Çavuş'un adının yaşatılacağı 24 derslikli okulun yapımı için özel bir şirketin temsilcileri tarafından protokol imzalandı. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve özel şirketin temsilcisi Ali Osman Bayraktar arasında yapılan protokolde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'de hazır bulundu. Özel bir şirket tarafından Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı 856 ada 113 parselde 10 bin metrekare karelik alana 24 derslikli olarak inşa edilip 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete sunulacak olan okulda, resim ve müzik dersliği, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarı, mini konferans salonu, satranç alanı, basketbol sahası ve idari salonlar bulunacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA