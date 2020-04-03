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Terör saldırısında şehit olan mühendisten geriye iki yetim kaldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan mühendis geride iki çocuk ve acılı eş bıraktı.

03.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:04
Terör saldırısında şehit olan mühendisten geriye iki yetim kaldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan mühendis geride iki çocuk ve acılı eş bıraktı.
Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit olan inşaat mühendisinin 27 yaşındaki Mazlum Gözenoğlu olduğu belirlendi.
Şehit Gözenoğlu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Gözenoğlu'nun yakını Mehmet Emin Özel, karakol inşaatında görevli yeğeninin terör örgütü tarafından şehit edildiğini belirtti.
Özel, "Vatan sağ olsun. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.
Gözenoğlu'nun cenazesinin Mardin Devlet Hastanesindeki otopsi işleminin ardından Midyat ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
Güvenlik güçlerince teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Nusaybin, PKK, Güncel
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