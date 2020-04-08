"Terör saldırısının hesabını mutlaka verecekler"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kulp'taki terör saldırısına ilişkin, "Mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam ediyor.
08.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ayrıca, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda üçüncü Türk-Rus ortak devriyesinin yapıldığını bildirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Hulusi Akar, Türkiye, Kulp, Güncel