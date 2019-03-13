Terör Soruşturması Açılan Didem Soydan'dan İlk Açıklama: Prada Takım Kurtarır mı?

Didem Soydan hakkında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla soruşturma açıldı. Soydan, daha sonra konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"PRADA TAKIM KURTARIR MI?"

Hakkında soruşturma açıldığı belirtilen Didem Soydan, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ben hariç herkesin adrenalin, kortizol salgılaması. Anladınız siz beni.", "Prada takım kurtarır mı? Hani takım elbise giyince mahkemenin dibi düşüyor ya genelde" ifadelerinde bulundu.

İŞTE SORUŞTURMA AÇIKLAMASINA NEDEN OLAN PAYLAŞIM

Didem Soydan soruşturmaya konu olduğu belirtilen 28 Ağustos 2018 tarihli paylaşımında "Canım anne ve senin gibi değerli anneler: Bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri anlatmak bile gereksiz. Fotograf yeterli. Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum, bütün bu başınıza gelenler ve gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim" notunu düştü.