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Terör şüphelisi 5 suriyeliye gözaltı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği iddiasıyla takibe alınan 5 Suriyeli gözaltına alındı.

12.10.2019 18:38Terör şüphelisi 5 suriyeliye gözaltı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği iddiasıyla takibe alınan 5 Suriyeli gözaltına alındı. Bu sırada direnen Suriyeliler ile polis aralarında arbede yaşandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantısı olabileceği değerlendirilen 5 kişi takibe alındı. Paç Meydanı'nda 5 Suriyeli gözaltına alınmak istendi. Suriyeliler direnince arbede çıktı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle Suriyeliler yere yatırılarak kelepçelendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin terör örgütleriyle bağlantıları araştırılıyor.



İskenderun, Güncel

Kaynak: DHA

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