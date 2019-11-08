Haberler » Güncel » Terör Uzmanı Abdullah Ağar Kapadokya Üniversitesindeydi - Haber

Terör Uzmanı Abdullah Ağar Kapadokya Üniversitesindeydi

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı seminerleri kapsamında düzenlenen konferansın konuğu Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dı.

08.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:51 Terör Uzmanı Abdullah Ağar Kapadokya Üniversitesindeydi

Üniversitesinin Mustafapaşa yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen "Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansa akademisyenler ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, konuya duyarlı bölge halkı da salondaki yerini aldı.

Konuşmasına "Gönül isterdi ki dünya barış içerisinde, huzur içerisinde, insanların sorunlarını konuşarak halledebildikleri bir yer olsun ama yaşamın ve dünyanın gerçeği böyle değil, bizler de bu gerçeğin tam ortasına düşmüş durumdayız. Ne kadar kenarında köşesinde kalmaya çalışsak da bir şekilde o ateş kuyusu bizi kendi içerisine çekmeye çalışıyor.Birileri oradan püskürttükleri ateşlerle bizim ülkemiz üzerinde bir etki yaratmaya çalışıyor. Böyle olunca da geriye mücadeleden başka bir şey kalmıyor. Bu aşamada öncelikle mücadelenizi akıl eksenli ortaya koymak ve kendi içinizdeki yapısal bozuklukları tespit edip, o yapısal bozuklukları gidererek yapmak zorundasınız çünkü temel sorun buradan kaynaklanıyor. Kendi içinizde yapısal birtakım bozukluklar varsa bu dizaynı gerçekleştiren küresel güçler sizin yapısal bozukluklarınıza tabiri caizse musallat oluyorlar ve buradan sizin üzerinize bir etki üretmeye çalışıyorlar. Bu noktada ülkemizin kaçmakta olduğu sorunlarla yüzleşmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde başlayan Abdullah Ağar, Ortadoğu'daki halkların yaşamış olduğu türbülansa Türkiye'nin kapılmaması için neler yapılması gerektiği hakkındaki görüş ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

İnanç için samimiyetin yeterli olmadığını, inanç için bilgi ve bilince ihtiyaç olduğunu belirterek konferansında FETÖ konusuna da değinen Abdullah Ağar, ilkelerimize, değerlerimize, kavramlarımıza sahip çıkarak, bilgi ve bilinç üreterek tüm sorunlarımızın bertaraf edilebileceğini vurguladı. Ağar, "Sorunlarımızı bertaraf edecek, kötü durumu tersine çevirebilecek olan saygıdeğer gençlerimizdir" diyerek konferansını tamamladı.

Konferansın sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Abdullah Ağar, daha sonra Kapadokya Üniversitesi Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere katıldı.


Abdullah Ağar, Kapadokya, Siyaset, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
20:23   Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan evlatları için dua etti
20:22   Sivas geminbeli tüneli, 2021'de hizmete girecek
20:22   Almanya'da "Klasik Türk-İslam Sanatları" sergisi açıldı
20:20   Cevdet Yılmaz: "Gönüle dokunan hizmetler başarı getiriyor"
20:20   Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde 81 metrekarelik dev ebru
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
8.11.2019 20:24:18