Terör Uzmanı Abdullah Ağar Kapadokya Üniversitesindeydi

Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen "Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansa akademisyenler ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, konuya duyarlı bölge halkı da salondaki yerini aldı.

Konuşmasına "Gönül isterdi ki dünya barış içerisinde, huzur içerisinde, insanların sorunlarını konuşarak halledebildikleri bir yer olsun ama yaşamın ve dünyanın gerçeği böyle değil, bizler de bu gerçeğin tam ortasına düşmüş durumdayız. Ne kadar kenarında köşesinde kalmaya çalışsak da bir şekilde o ateş kuyusu bizi kendi içerisine çekmeye çalışıyor.Birileri oradan püskürttükleri ateşlerle bizim ülkemiz üzerinde bir etki yaratmaya çalışıyor. Böyle olunca da geriye mücadeleden başka bir şey kalmıyor. Bu aşamada öncelikle mücadelenizi akıl eksenli ortaya koymak ve kendi içinizdeki yapısal bozuklukları tespit edip, o yapısal bozuklukları gidererek yapmak zorundasınız çünkü temel sorun buradan kaynaklanıyor. Kendi içinizde yapısal birtakım bozukluklar varsa bu dizaynı gerçekleştiren küresel güçler sizin yapısal bozukluklarınıza tabiri caizse musallat oluyorlar ve buradan sizin üzerinize bir etki üretmeye çalışıyorlar. Bu noktada ülkemizin kaçmakta olduğu sorunlarla yüzleşmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde başlayan Abdullah Ağar, Ortadoğu'daki halkların yaşamış olduğu türbülansa Türkiye'nin kapılmaması için neler yapılması gerektiği hakkındaki görüş ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

İnanç için samimiyetin yeterli olmadığını, inanç için bilgi ve bilince ihtiyaç olduğunu belirterek konferansında FETÖ konusuna da değinen Abdullah Ağar, ilkelerimize, değerlerimize, kavramlarımıza sahip çıkarak, bilgi ve bilinç üreterek tüm sorunlarımızın bertaraf edilebileceğini vurguladı. Ağar, "Sorunlarımızı bertaraf edecek, kötü durumu tersine çevirebilecek olan saygıdeğer gençlerimizdir" diyerek konferansını tamamladı.

Konferansın sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Abdullah Ağar, daha sonra Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere katıldı.