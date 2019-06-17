17.06.2019 13:06
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Terörden arındırılan dağlarda zirve tırmanışı

Terörden arındırılan dağlarda zirve tırmanışı

Hakkari'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu terörden temizlenen bölgeler, doğaseverler ile dağcıların ilgi odağı haline geldi.

Hakkari'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu terörden temizlenen bölgeler, doğaseverler ile dağcıların ilgi odağı haline geldi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliğinin yıllık programında yer alan Sümbül Dağı tırmanışının ikincisi gerçekleştirildi.
TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç'un da aralarında bulunduğu Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyesi 7 dağcı, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı.

Depin Kontrol Noktası'ndan tırmanışa başlayan 7 dağcı, 6 saat sonra kamp yapacakları alana ulaştı.

Geceyi burada geçiren dağcılar, sabahın erken saatlerinde zirve için harekete geçti.
Dağcılar dik, kayalık ve karlı bölgede yaklaşık 4 saatlik daha zorlu bir tırmanışın ardından varış noktasına geldi.
Zirve defterini imzalayan dağcılar, bir süre dinlendikten sonra inişe geçti.
TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sümbül Dağı'nın her dağcının tırmanmak istediği zorlu bir parkur olduğunu anlattı.
Bu tür etkinliklerinin devam edeceğini belirten Ertunç, "Amacımız dağcılık sporunu Hakkari'de yaymak ve dağcılık sporundaki bilgilerimizi ve tecrübelerimizi sporcularımıza aktarmaktır." dedi.

Sporculardan Cemal Erip de Sümbül Dağı tırmanışının zorlu ancak keyifli geçtiğini aktardı.
Kaynak: AA
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Hakkari, Güncel

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