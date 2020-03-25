Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Terörden arındırılan Tel Abyad ağaçlandırılıyor - Haberler

Terörden arındırılan Tel Abyad ağaçlandırılıyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, "Yol Boyu Ağaçlandırma" projesi kapsamında fidanlar toprakla buluşturuluyor.

25.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:04
Terörden arındırılan Tel Abyad ağaçlandırılıyor
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye 'nin Tel Abyad ilçesinde, "Yol Boyu Ağaçlandırma" projesi kapsamında fidanlar toprakla buluşturuluyor.
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad'da, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Bu kapsamda Bölge Müdürlüğünce ilçede başlatılan projeyle, ekipler yol kenarları ve halkın kullanabileceği alanlara fidan dikiyor.
Tel Abyad'ın daha yeşil olmasının amaçlandığı projede, çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Haberler
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Haberler
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Haberler
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM’nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Haberler
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:38: Evinde yaptığı gizli bölümde saklanan sanık 20 yıl sonra yakalandı - Haber 15:38: Sivas'ta horoz dövüştüren 18 kişi yakalandı - Haber 15:38: KADIKÖY'DE TOPLU ULAŞIMDA "YÜZDE 50" DENETİMİ - Haber 15:37: Aliağa Belediyesi pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları hatırlattı - Haber 15:37: Adalar'da ruam karantinası bitti; ahırların yıkımına başlandı - Haber 15:13: Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek - Ekonomi 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber