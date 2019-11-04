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Terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn'a insani yardım

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki sivillere, Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi tarafından insani yardımda bulunuldu.

04.11.2019 16:12Terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn'a insani yardım
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki sivillere, Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi tarafından insani yardımda bulunuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 26 kurumun yer aldığı Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracılığıyla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırıyor.
Terörden arındırılan Tel Abyad'da sivillerin gıda, içme suyu, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlarını temin eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ilçenin en büyük yerleşim yerlerinin başında gelen Suluk'ta da insanların yardımına koştu.
Bu kapsamda, önceden yapılan saha analizleri kapsamında Rasulayn ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine de yardım kolisi ulaştırıldı.
Dağıtılan yardımları alan Suriyeli siviller ise desteklerinden dolayı Türk halkına ve askerlerine teşekkür etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Sönmez, sınır ötesi harekatın başlamasından bu yana sivillere yardımda bulunduklarını belirtti.
Yardım çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Sönmez, şunları kaydetti:
"Tel Abyad'ın Suluk ve Curun nahiyelerinde AFAD, Kızılay, Hayrat Yardım Derneği, İyilikder ve İHH İnsani Yardım Vakfı destekleriyle 100 battaniye, 575 gıda kolisi, 150 hijyen seti, 150 koli çocuk bezi, 6 bin ekmek, 300 koli kek, 1 ton un, 2 bin şişe 5 litrelik su dağıtımı yapılırken, Rasulayn'da da 150 battaniye, 750 gıda kolisi, 500 hijyen seti, 500 kutu bebek maması, 21 bin ekmek, 150 oyuncak, 3 bin litre su, çocuklar için 500 koli meyveli yoğurt ve bin koli kek dağıtımı gerçekleştirildi."

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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