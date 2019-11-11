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Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

Van'da "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarıyla gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt tutuklandı.

11.11.2019 22:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:36

'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, 8 Kasım'da "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla gözaltında ki İpekyolu ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Yacan ve meclis üyesi Kurt'un emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

"SUÇ UNSURU OLUŞTURABİLECEK MATERYALLERE EL KONULDU"

Van'da HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve sözde eş Başkan Şehsade Kurt'a yönelik PKK/KCK Terör Örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Adı geçen iki şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında, İpekyolu Belediye Başkanlığı ve makam araçlarında da arama yapılmış, suç unsuru olabilecek materyallere el konulmuştur. Her iki şüpheli bugün Van 1. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi, Azim Yacan, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: AA


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