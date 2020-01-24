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Terörden kaydı bulunan şüphelinin evinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Maltepe'de bir kişinin evinde ve iş yerinde 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 el yapımı tabanca namlusu, 1 şarjörlü av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

24.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:14Terörden kaydı bulunan şüphelinin evinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
'de bir kişinin evinde ve iş yerinde 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 el yapımı tabanca namlusu, 1 şarjörlü av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Gülsuyu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi'nde, durumundan şüphelendikleri Veli A'nın üst aramasını yaptı. Şüphelinin üzerinde bir ruhsatsız tabanca ve mermi bulundu.
Suç kaydını inceleyen ekipler şüphelinin, "DHKP-C terör örgütüne üye olmak" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından sabıkası olduğunu tespit etti.
Cumhuriyet savcılığından izin alarak şüphelinin evinde ve iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 el yapımı tabanca namlusu, 1 ruhsatsız şarjörlü av tüfeği ve çok sayıda mermi buldu.
Gözaltında bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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