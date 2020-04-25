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Terörden temizlenen Uludere'nin çehresi değişiyor

Terörden temizlenen Uludere'nin çehresi değişiyorŞIRNAK'ın yıllarca terörle anılan Uludere ilçesinin çehresi, sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte değişti.

25.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:50
Terörden temizlenen Uludere'nin çehresi değişiyor
ŞIRNAK'ın yıllarca terörle anılan Uludere ilçesinin çehresi, sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte değişti.
Terör örgütü PKK'nın uzun yıllar kanlı eylemler düzenlediği Uludere ilçesi, son yıllarda güvenlik güçlerinin kapsamlı operasyonlarla teröristlerden temizlendi. Sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte, yıllardır terör olayları nedeniyle memleketlerine yatırım yapamayan iş insanlarının gelişini sağladı. Kerpiç evlerin yoğun olduğu ilçede, iş insanlarının gelmesiyle yüksek katlı binaların inşasına başlanıldı.
'TERÖRÜN BİTMESİYLE TOPRAKLARINA DÖNDÜLER'
İlçenin teröristlerden temizlenmesiyle yatırım ve hizmet alanında hareketlilik yaşandığını anlatan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, batı illerinde yaşayan iş insanları huzur ve güven ortamının ardından memleketine döndüklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Yaklaşık bir yıldır ilçemizde görev yapmaktayım. Son dönemlerimizde ilçemizdeki güzelliklerini paylaşmak istiyoruz. Malumunuz terörün son yıllarda bitmesiyle birlikte ilçemizde güzel ekonomik hareketlilikler başladı. Hem nüfus yoğunluğunun geri gelmesiyle, hem ekonomik anlamda, hem de insani anlamda, sosyal anlamda gelişmeye başladı. Bunların en güzel örneklerinden birisi de çevremizde binalardan görebilmek mümkün. Devlet yatırımları, önceki dönem belediyeye yapılan görevlendirmelerle ilçemize hakikatten en verimli hizmetler yapıldı. Son iki yılda yollarımızın gelişmiş olması, imar planımızın çıkarılması, özellikle de İstanbul, Mersin gibi diğer büyük şehirlerimizde yaşayan hemşehrilerimizin teröründe bitmesiyle birlikte yeniden topraklarına dönerek, yatırımlarını bölgesine yapmaya başladılar. Devlet yatırımlarımızı söylemek gerekirse bakanlığımızın ve valiliğimizin destekleriyle birçok projemiz hayata geçti, geçilmeye devam ediyor" dedi. Uludere Belediye Başkanı Ak Parti'li Sait Ürek, ilçenin çehresini değiştirmeye yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bize oy veren, vermeyen tüm Uludereli hemşerimiz kazandı" diye konuştu.
'VATANDAŞLARIMIZ TERÖRDEN DOLAYI YATIRIM YAPAMIYORDU'
Başkan Ürek, terör olaylarından dolayı kimsenin Uludere'ye yatırım yapmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Batı illerinde kalan vatandaşlarımız terörün bitmesiyle ve yapılan güzel hizmetler sayesinde çevresi değişen memleketlerine gelip yatırım yapıyorlar. İş insanları burada dev binalar yapıyor. Projesi devam eden çalışmalarımız. 40 yataklı devlet hastanesi, kaymakamlık binası, belediye binası, gençlik hizmetleri binası, yarı olimpik havuzu, adliye binası 8 kilometre sıcak asfalt çalışmalarımız olacaktır. AK Parti'nin kazanmasıyla ilçeye huzur geldi. Eskiden vatandaşlarımız terörden dolayı yatırım yapamıyordu şimdi çok güzel hizmetler geliyor." Terörden temizlenen Uludere’nin çehresi değişiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Uludere, Huzur, Güncel , Haber
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