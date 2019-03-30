Teröre 6 Şehit Veren Ekmekçiler Köyünün Acısı Dinmiyor

Siirt
'te PKK
'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 6 şehit veren Ekmekçiler köyü, saldırıda şehit verdikleri korucuların acısını yüreğinde taşıyor.
Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine 30 Mart 2018'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 6 korucu ve bir askerin şehit verildiği hain saldırının üzerinden bir yıl geçti.
Saldırıda 6 korucu veren Ekmekçiler köyü, 39 yetimin geride bırakıldığı hain saldırıyı unutamıyor.
Ailesi ile helalleşerek göreve giden 9 çocuk babası şehit güvenlik korucusu Mehmet Eren
'in merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yaşayan eşi ve çocukları, babaları ve şehit düşen silah arkadaşları için mevlit okuttu.
Şehidin babası Abdulhalik Eren, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, hain saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.
"Allah devletimizi kadim etsin, düşmana karşı zafer diliyoruz. İnşallah Allah hakkımızı onlardan alacak. Hiçbir hakları yoktu ama bu hain saldırıyı yaptılar." ifadelerini kullanan baba Eren, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını vurguladı.
"Teröre karşıyız, her zaman da karşı duracağız"
Şehidin eşi Ayten Eren de üzerinden bir yıl geçen saldırıda şehit olanları rahmetle andıklarını, bu nedenle mevlit okuttuklarını anlattı.
Devletin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Ayten Eren, şunları kaydetti:
"Devletimiz her zaman bizimle beraberdir. Teröre karşıyız, her zaman da karşı duracağız. Saldırıdan sonra, '9 çocuğum var, hepsini bu yola feda ederim' demiştim. Şimdi de bu düşüncem devam ediyor."
Şehidin ağabeyi Mehmet Nuri
Eren de terör örgütü PKK'yı lanetlediklerini bildirdi.
Terör örgütünün dış güçlerin taşeronluğunu yaptığına dikkati çeken Eren, Halkımızın arasına bir fitne koymaya çalışıyorlar. hepimizin bölünmesini istiyorlar. Allah onlara feraset vermesin. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz."
"Asker olup babamın yolunda gideceğim"
Şehidin oğlu İbrahim Eren
de terör örgütü PKK'yla mücadele etmek için astsubaylık sınavlarına başvurduğunu aktardı.
"PKK'yı lanetliyoruz. Zannetmesinler bu acıyı unuttuk. Teröre karşı her geçen gün daha da artıyor. Astsubaylığa başvurdum. Asker olup babamın yolunda gideceğim. Bu nedenle ayakta duruyorum." diyen Eren, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını kaydetti.
"Bunu yapanlar Kürt olamaz"
Şehit Abdullah Yüztaş'ın kuzeni Aydın
Yüztaş da 30 yıldır teröre karşı verdikleri mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerinin altını çizdi.
"Gerekirse biz de çocuklarımız da bu yolda şehit düşecek. Arkalarında kim olursa olsun biz karşılarındayız. Şehitlerimizin acısı yüzümüzde bitmiş görünse de içimizde yaşatıyoruz." ifadelerini kullanan Yüztaş, bunu yapan teröristlere acımayacaklarını vurguladı.
Terör örgütünün Kürtlerle bir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Yüztaş, şöyle devam etti:
"Bunu yapanlar Kürt ise ben Kürt değilim. Biz Kürtler terörün yanında değiliz, her zaman da karşılarındayız. Bunu yapanlar Kürt olamaz. Kendi kardeşini, babasını, ablasını dağa kaçıran biri Kürt olamaz. Güneydoğu halkı şerefi için yaşıyor. Şerefi olan hiçbir insan kız kardeşini dağa çıkarmaz. Bunlar Kürt değil."
Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart 2018'de gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren
, Mehmet Oktay
, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe
ve Jandarma
Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.
PKK, Güncel
Kaynak: AA