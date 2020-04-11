Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı

Tunceli 'de üç yıl önce bir çatışmada ölen PKK'lı terörist Agit İpek'in cenazesinin Diyarbakır'da yaşayan ailesine PTT Kargo yoluyla gönderildiği iddialarına Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yanıt verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, bir teröristin yer göstermesi sonucu 25 Mayıs 2017'de Tunceli'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtilen terörist Agit İpek'e ait kemik parçaları gömülü olduğu bölgeden çıkarıldıktan sonra inceleme yapıldı.

İNCELEME SONUCU TERÖRİSTİN AİLESİ BELİRLENDİ

Tunceli Devlet Hastanesinde alınan ölü muayene raporuna göre 18 parçadan oluşan kemikler 4 Temmuz 2019'da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Teröristin annesi olduğu düşünülen Halise Aksoy'dan alınan kan örneği de 9 Temmuz 2019'da Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildi. Yapılan inceleme sonucu 28 Ağustos 2019'da hazırlanan raporda, kemik parçalarının Aksoy'un oğluna ait olduğu tespit edildi. Tespitin ardından cenaze anneye teslim edilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

CENAZE 2. KEZ DİYARBAKIRA GÖNDERİLDİ

Ailenin İstanbul'da misafir olarak bulunduğunu beyan etmesi üzerine cenaze Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderildi. Aksoy'un "Tunceli'ye gidemeyeceği oğluna ait kemikleri Diyarbakır'da alabileceğini" belirtmesi üzerine cenaze yeniden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

CENAZENİN ANNEYE ADLİYEDE TESLİM EDİLMESİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Oğlunun cenazesi Başsavcılık talimat bürosunda hazır bulunan annesi Halise Aksoy'a 10 Nisan'da bizzat teslim edildi. Anne Aksoy'un Diyarbakır Adliyesinden cenazeyi teslim alması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülere göre, yanında bir gençle adliye binasına gelen Aksoy, Başsavcılık talimat bürosuna geçiyor. Daha sonra oğlunun cenazesini teslim alan Aksoy'un yanındaki gençle adliye binasından çıktığı görülüyor.